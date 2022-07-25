Крымские аграрии намолотили более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Аграрии Крыма намолотили более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымские аграрии намолотили более 1,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

- Сельхозтоваропроизводители уже закончили уборку озимого ячменя. Намолочено 600 тысяч тонн, со средней урожайностью почти 34 ц/га, - цитирует КИА министра сельского хозяйства Республики Крым Юрия Мигаля.

Также, по его словам, продолжаются работы по уборке озимой пшеницы, ржи, гороха, рапса, льна, горчицы и кориандра.

Лидерами по темпам уборки стали Красноперекопский (92,8 %), Раздольненский (87,1 %) и Советский (86,2 %) районы. В лидеры по намолоту зерновых и зернобобовых вышли Красногвардейский (316 тысяч тонн), Джанкойский (180 тысяч тонн), Раздольненский (153 тысяч тонн).

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