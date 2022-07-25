Крымским школьникам покажут профориентационный сериал «Билет в будущее»

Фото: пресс-служба программы школьного профобразования «Билет в будущее»

В Крыму через два месяца покажут первый профориентационный сериал. Проект продюсировали специалисты федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее».

Первый сезон сериала начнется осенью, его будут транслировать в 23 регионах России.

«Звездами» сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука, искусство и многое другое. Кинолента познакомит зрителей с личной историей труда и успеха специалистов разных профессий. Это будет полезный и развлекательный контент. Он поможет молодым зрителям взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей.

- Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодежью на популярном языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые могут мотивировать и вдохновить, делиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей, - рассказал директор Фонда Гуманитарных Проектов, Член Общественной палаты РФ Иван Есин.