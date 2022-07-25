В Крыму проходит кампания по выявлению мест, где растет мак

Владельцы земли, на которой растет мак, должны уничтожать растения Фото: Андрей АБРАМОВ

С 25 июля по 3 августа в Крыму пройдет первый этап ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак». Цель мероприятия - выявление мест произрастания наркосодержащих растений.

- В рамках проводимых мероприятий выявляются как стихийно вырастающие побеги мака и конопли, так и пресекаются факты их преднамеренного культивирования, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ходе проведения операции владельцы и пользователи земли должны избавиться от дикорастущих наркорастений. За игнорирование предписаний предусмотрена административная ответственность. За культивирование подобных растений, грозит до восьми лет колонии, за сбыт наркотического вещества - до 20 лет.

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