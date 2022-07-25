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Общество25 июля 2022 13:16

В Крыму проходит кампания по выявлению мест, где растет мак

За культивирование наркосодержащих растений грозит уголовная ответственность
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Владельцы земли, на которой растет мак, должны уничтожать растения

Владельцы земли, на которой растет мак, должны уничтожать растения

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 25 июля по 3 августа в Крыму пройдет первый этап ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак». Цель мероприятия - выявление мест произрастания наркосодержащих растений.

- В рамках проводимых мероприятий выявляются как стихийно вырастающие побеги мака и конопли, так и пресекаются факты их преднамеренного культивирования, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ходе проведения операции владельцы и пользователи земли должны избавиться от дикорастущих наркорастений. За игнорирование предписаний предусмотрена административная ответственность. За культивирование подобных растений, грозит до восьми лет колонии, за сбыт наркотического вещества - до 20 лет.

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