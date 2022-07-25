Где в Симферополе и Севастополе 26 июля отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

26 июля отдельные микрорайоны Симферополя и Севастополя останутся без электричества.

Где отключат электричество

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- проспект Победы, 290, 312, 215-243

- улицы Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23

СЕВАСТОПОЛЬ

с 09.00 до 17.00

- улицы Гастелло 31; ул. Кожедуба 2/5, 2/6, 2/8, 8-А, 2/10, 2/4, 2, 12, 1/6, 1/7, 1/9, 1/8, 1/3, 1/2, 1/11, 4-30, 13-25, 31; ул. Красноармейская 4-А, 48; ул. Покрышкина 2-54(чет.), 56-66,70-78, 55-59, 57-А,63-85; ул. Осипенко 20, 22; ул. Братьев Глинки 6, 12, 24, 28, 32, 36, 42, 74, 78, 80, 82, 96, 1-А, 1, 9, 17, 19, 27, 41, 49, 53, 59, 93; Сафонова 1-Б,1; Качинское шоссе 102,106-110, 114, 107, 111, 113; Маршала Колдунова 16, 31; Якова Смушкевича 15; Арцеулова 6, 14, 30, 38, 44, 58, 66, 72, 76, 78, 3, 19, 29, 33, 35, 55, 59, 67; Рыжова 63-А.

с 12.00 до 16.00

- улицы Кронштадская 6; Белозерская 2-18,1-17; Горпищенко 70-86,42; Фильченкова 26-44,17-27,35-39,48-96,31-33,41,43

- переулок Полоцкий 1,7,2-58,1-39

с 10.00 до 12.00

- поселок Водоканал: улицы Плотинная 4,8-10,5-15; Лесная 2-Г; Илистая 6,10,9

с 8.00 до 17.00

село Резервное, село Гончарное, частично село Орлиное: переулок Шоссейный 2, 3, улица КСП «Красный Октябрь» уч.918,421,433.

с 8.00 до 16.00

улица Монастырское шоссе 5,39,59/13,59/4-В,59/19,59/20-А;59/4-А,59/19-А,59/19,59/22-А; Юхарина балка - ТСН «Подорожник

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