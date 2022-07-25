На Ангарском перевале сотрудники ДПС спасли девушку, которой стало плохо за рулем

Инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по РК Пётр Узваров и Иван Шкварчук. Фото: Пресс-служба МВД по РК/скрин из видео

На Ангарском перевале инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД оказали помощь молодой женщине, которой стало плохо за рулем. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, девушка остановила автомобиль в районе поста ДПС и стала подавать звуковые сигналы, пытаясь привлечь внимание.

Сигналы заметили инспекторы Пётр Узваров и Иван Шкварчук. Они и приняли решение везти молодую женщину в больницу.

- Понимая, что дорога каждая минута сотрудники полиции приняли решение самостоятельно транспортировать ее в медицинское учреждение на патрульном автомобиле. Вблизи села Пионерское инспекторы остановили карету скорой помощи и передали женщину врачам ,- сообщили в МВД.

В больнице девушка провела десять дней. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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