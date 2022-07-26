Погода на 26 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

В Ялте море прогрелось до плюс 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Во вторник погоду полуострова будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, в дневные часы вероятен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 12 м/с., днем тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +21…+28°, юго-западный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +23…+26 °, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +21 …+26°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Черноморском +23…+25°, западный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+28°, скорость северо-западного ветра 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +21 …+27°, скорость западного ветра 2-9 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

Вода в Черном море всего +20 …+24°.

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