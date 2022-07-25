В Севастополе хозяйка пса, укусившего ребенка, выплатит 30 тысяч рублей компенсации

Женщина выгуливала собаку без намордника Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хозяйка пса, который прошлым летом укусил 13-летнего мальчика в Севастополе, должна будет выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей стороне в размере 30 тысяч рублей. Такое решение принял Гагаринский суд Севастополя, рассмотрев иск матери ребенка.

- Установлено, что в июле 2021 года мальчик 2008 года рождения гулял во дворе своего дома. В это время на него напала собака, которую там же без поводка и намордника выгуливала хозяйка. Животное укусило ребенка за ногу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

На суде прокурор подтвердил законность требований мамы мальчика. В результате рассмотрения суд удовлетворил иск женщины, взыскав 30 тысяч рублей компенсации морального вреда с хозяйски собаки.

Решение суда в законную силу не вступило.

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