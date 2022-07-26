В Симферополе высадят 3,5 тысячи ярких цветов

Фото: МБУК "Парки столицы"

В симферопольском парке имени Тренева высадят 3500 летних цветов, которые будут радовать гостей и жителей города яркими красками.

- Высадку проведут до конца недели сотрудники МБУК «Парки столицы». Рассаду предоставило муниципальное учреждение «Горзеленхоз», - цитирует КИА сообщение МБУК «Парки столицы».

Напомним, на прошлой неделе летними цветами украсили парк имени Гагарина в Симферополе. Было высажено порядка 2500 цветов. Полюбоваться африканскими ромашками теперь можно за главным входом парка.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50