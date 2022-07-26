Симферополец завоевал две золотые медали на первенстве России по легкой атлетике

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Спортсмен из Симферополя Илья Иванов завоевал две золотые медали на первенстве России по легкой атлетике, став лучшим на дистанциях 100 и 200 метров.

- Илья одержал уверенную победу на дистанции 100 м с личным рекордом - 10,76 сек. Также, он не оставил шансов на победу своим соперникам и на дистанции 200 м - финишировал первым с большим преимуществом и установил личный рекорд 21,74 сек., - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Глеб Бакши победил в первом бою на профессиональном ринге. Крымский боксер «разобрался» с соперником меньше чем за минуту.

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