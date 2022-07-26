Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика26 июля 2022 7:53

В Крыму планируют построить три общежития на тысячу мест для спортсменов и студентов

Также в республике появятся семь «умных» спортивных площадок и два модульных спортзала
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

В Крыму хотят построить общежитие на 300 мест для Крымского училища олимпийского резерва и два корпуса общежития КФУ на 700 мест. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

- На создание в Республике Крым семи «умных» спортивных площадок и двух модульных спортзалов направлено около 300 миллионов рублей. В планах - строительство общежития на 300 мест для Крымского училища олимпийского резерва, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе установят 24 игровые площадки для детей за 40 миллионов рублей. На сегодняшний день на 100% готовы девять таких объектов.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50