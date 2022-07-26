Назначен новый председатель Госкомитета молодежной политики Крыма

Фото: crimea.gov.ru

На должность председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым назначен Алексей Зинченко с испытательным сроком на три месяца. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

- Принять Зинченко Алексея Сергеевича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца, - сказано в документе.

Напомним, Аксенов уволил предыдущего председателя Госкомитета молодежной политики РК Сергея Селимова в мае этого года. Он занимал эту должность с декабря 2019 года.

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