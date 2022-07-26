Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 июля 2022 9:21

Назначен новый председатель Госкомитета молодежной политики Крыма

Ему установили испытательный срок на три месяца
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: crimea.gov.ru

Фото: crimea.gov.ru

На должность председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым назначен Алексей Зинченко с испытательным сроком на три месяца. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

- Принять Зинченко Алексея Сергеевича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца, - сказано в документе.

Напомним, Аксенов уволил предыдущего председателя Госкомитета молодежной политики РК Сергея Селимова в мае этого года. Он занимал эту должность с декабря 2019 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50