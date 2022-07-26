В Симферополе на улице Козлова горел жилой дом 25 июля

Фото: ЧП/Крым/Telegram

Вчера вечером, 25 июля, в Симферополе на улице Козлова горел жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

По предварительной причине, причиной пожара стало короткое замыкание в доме. На месте работали сотрудники МЧС. Пострадавших нет, передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Напомним, в Кировском районе 13 июля сгорели ГАЗель и стог сена. Пожар произошел на территории частного домовладения в селе Партизаны. На тушение огня потребовалось пять часов. Пострадавших нет.

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