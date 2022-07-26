Фото: mtur.rk.gov.ru

Из Симферополя на Южный берег Крыма начали ходить «туристические» троллейбусы с изображениями крымских достопримечательностей и справочной информацией для гостей полуострова.

- «Туристические» троллейбусы ходят от железнодорожного вокзала Симферополя в Алушту, Ялту, а также до Перевального. Следуя по самой длинной в мире горной троллейбусной трассе, турист может получить всю актуальную информацию, связанную с отдыхом в Крыму, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы Минкурортов республики.

Ранее сообщалось, что в Симферополе изменено расписание движения автобуса №81. С конечной остановки «Железнодорожная больница» он будет отправляться в 07.00 часов.

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