В Крыму мошенница два раза продала земельный участок, причинив ущерб на 6 млн рублей

Жительница города Севастополя обвиняется в махинациях с земельным участком Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Севастополе 42-летняя мошенница два раза продала один и тот же земельный участок, причинив ущерб на шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Первый покупатель в 2010 году не зарегистрировал должным образом право собственности на недвижимость. Спустя 11 лет к женщине с намерением купить тот же участок обратился знакомый. Крымчанка решила воспользоваться ситуацией и соврала ему об утрате правоустанавливающих документов.

- В результате преступных действий женщины был причинен материальный ущерб собственнику земельного участка в размере более четырех миллионов рублей, а покупателю - в размере двух миллионов рублей, - говорится в сообщении.

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