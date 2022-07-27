Погода на 27 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Вода в Керченском проливе прогрелась до плюс 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую и жаркую погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 28...30°.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +19…+29°, западный ветер 5-11 м/с. Ясно.

В Керчи +18…+26 °, северо-западный ветер 4-11 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +21 …+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Черноморском +22…+26°, западный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+29°, скорость северного ветра 3-4 м/с. Ясно.

В Армянске +20 …+28°, скорость западного ветра 2-9 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+24°.

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