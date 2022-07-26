В Симферополе полицейские задержали пьяного водителя после погони

Фото: скриншот из видео/МВД по Республике Крым/Telegram

В Симферополе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя после погони, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- За рулем «ВАЗ 2115» оказался 35-летний житель города Алушты, который имел признаки опьянения. На требование полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом, - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 30 тысяч рублей штрафа, а также лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет. Еще один штраф в размере 500-800 рублей крымчанину придется выплатить за несоблюдение требования об остановке.

Напомним, на прошлой неделе мотопатруль устроил погоню за пьяным байкером в Симферопольском районе. Водителю может грозить до 845 тысяч рублей штрафа.

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