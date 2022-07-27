Как в Крыму веселые дельфины ловят рыбу на мели

Дельфины выглядят очень мило. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымский полуостров может подарить незабываемую встречу с дельфинами. Даже есть поверье, что увидеть милых симпатяг - это к удаче.

- В течение всего года у побережья Крыма можно наблюдать самых крупных дельфинов Черного моря – черноморскую афалину (Tursiops truncates ponticus), - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым» и заодно отметив, - .Этот морской хищник не прочь поохотиться за рыбой даже в зоне прибоя.

В качестве весомого «вещдока» было представлено красивое и динамичное видео, которое записано у берегов Опукского заповедника, где на ПМЖ «прописались» около 10 афалин.

Два дельфина, которые стали героями короткого 13-секундного ролика, весело резвятся на мели. С стороны создается впечатление, что шустрые китообразные просто играют с волной, хотя она может их запросто выбросить на сушу.

Но переживать за веселых симпатяг не нужно, как правило, в беду дельфины чаще всего попадают по вине человека.

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