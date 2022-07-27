В Севастополе зажигательно танцуют танго: 5 эффектных фото из Херсонеса Таврического 2022

Зрители Античного театра насладились магией аргентинского танго. Фото: Ксения Дюльдина/Херсонес Таврический в Севастополе/VK

Крымский полуостров обожает радовать гостей и жителей красивыми и необычными событиями. Вот и Севастополь примерил на себя образ столицы Аргентины - Буэнос-Айреса.

Зрителей погрузили в атмосферу зажигательных латиноамериканских ритмов. Фото: Ксения Дюльдина/Херсонес Таврический в Севастополе/VK

- Хореографический спектакль «Кафе «Аргентинское танго» ненадолго погрузил зрителей в атмосферу зажигательных латиноамериканских ритмов и позволил им почувствовать дух Буэнос-Айреса начала XX века, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический» об постановке Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова.

«Кафе «Аргентинское танго». Фото: Ксения Дюльдина/Херсонес Таврический в Севастополе/VK Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Счастливчики зрители сполна насладились действом, которое проходило на фоне исторических руин, придавая всему особую энергетикe и вкус.

Гости музея-заповедника еще долго будут находится под впечатлением действа, за которое они отблагодарили артистов бурными аплодисментами.

Страстный и волнующий танец. Фото: Ксения Дюльдина/Херсонес Таврический в Севастополе/VK

Но ставить точку рано.

- Летние вечера в Херсонесе продолжаются, поэтому впереди вас ждет еще много интересных событий, - отметили в музее-заповеднике.

Страсть и любовь в каждом движении и взгляде. Фото: Ксения Дюльдина/Херсонес Таврический в Севастополе/VK

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