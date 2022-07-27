За избиение подростка крымчанин отправился колонию на три с половиной года Фото: Артем КИЛЬКИН

За жестокое избиение подростка крымчанина осудили на три с половиной года колонии, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

В феврале 2021 года 29-летний уроженец Республики Крым, ранее неоднократного судимый за вождение в пьяном виде, сбил ударом ноги с мопеда проезжавшего мимо 17-летнего парня, после чего жестоко избил.

- [Он] приговорен по совокупности преступлений к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии, а также лишили водительских прав на 3 года.

Напомним, вскоре перед судом предстанет житель Ялты за жестокое избиение матери-старушки. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

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