Жителей Симферополя приглашают отметить фестиваль «Русь тысячелетняя»

Фото: МБУК "Парки столицы"

28 июля в симферопольском парке имени Гагарина пройдет молодежный историко-образовательный фестиваль «Русь тысячелетняя», приуроченный к празднованию Дня Крещения Руси.

Как пишет КИА со ссылкой на МБУК «Парки столицы», мероприятия начнутся в 11.00.

На 11.00 запланирован квест для команд из 25 муниципалитетов Крыма. С 11.30 до 15.00 пройдет вокально-танцевальная битва «Молодые голоса Крыма» (основная сцена). С 11.00 до 17.00 будут поводить мастер-классов по изготовлению свечей, по росписи гипсовых фигур и пряников и по лепке из глины. Также будут работать спортплощадка «ЗОЖ», летний кинотеатр и караоке с русскими народными песни. Все желающие смогут сделать снимки на память на фоне оригинальных фотозон.

С 12.30 до 14.30 пройдет обеденный мастер-класс по поеданию блинов. С 15.00 до 17.00 будут выступать творческие коллективы. В 17.00 состоится награждение победителей, на 18.00 запланировано проведение массового флэш-моба среди всех участников: русский хоровод под исполнение гимна. С 18.20 до 22.00 выступят кавер-группы «Импульс» и «Курага». Гостей также ждет Фаер-шоу.

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