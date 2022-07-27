В Крыму вывели в эфир 15 новых базовых станций мобильной связи

Мобильные операторы используют в Крыму 3,8 тысячи базовых станций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымский оператор связи ООО «К-телеком» с начала года вывел в эфир 15 новых базовых станций, еще 54 станции были модернизированы. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.

- В первом квартале этого года были запущены 4 базовые станции, во втором квартале – 11 станций. На данный момент порядка 98% населения, проживающего на полуострове, обеспечены возможностью получения услуг мобильной связи в сетях 3G, - отметил министр.

Всего операторы связи ООО «К-телеком», АО «Крымтелеком» и ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» оказывают услуги связи с использованием более 3,8 тысяч базовых станций. При этом работа над развитием инфраструктуры для предоставления «качественных услуг по доступным тарифам» продолжается, уверяют в министерстве.

В частности, идет работа по покрытию мобильной связью трассы «Таврида» и железнодорожной магистрали Симферополь-Джанкой-Крымский мост. Кроме того, в рамках инвестиционного соглашения заканчивается проведение работ по ликвидации пробелов в бесшовном покрытии автомобильной трассы «Симферополь-Ялта-Севастополь».

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