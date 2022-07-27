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Происшествия27 июля 2022 10:22

Суд обязал администрацию Армянска заменить 9 километров водовода

На проблемном участке было выявлено более 60 повреждений
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Администрации Армянска предстоит заменить девять километров водовода

Администрации Армянска предстоит заменить девять километров водовода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд обязал администрацию Армянска заменить девять километров водовода, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией прокуратуры Крыма, оставив в силе решение городского суда, которым на администрацию города Армянска возложена обязанность выполнить работы по замене сооружения коммунального хозяйства – хозпитьевого водопровода протяженностью более девяти километров, - говорится в сообщении.

Проверка показал, что водные сети находятся в плачевном состоянии, с 2018 по 2020 года на них не раз приходилось устранять прорывы, на проблемном участке было выявлено более 60 повреждений.

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