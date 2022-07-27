Мобильная связь и интернет появятся еще в 12 небольших поселках Крыма

Список из 12 поселков Крыма, где планируют устранить "цифровое неравенство", направлен в Минцифры РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей малочисленных населенных пунктов Крыма, в которых проживает не больше 500 человек, планируют обеспечить услугами мобильной связи и интернета. Как сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб, это позволит устранить «цифровое неравенство» между горожанами и жителями сельской местности полуострова.

- Оператор связи ООО «Миранда-медиа» приступил к реализации мероприятий по организации универсальных услуг связи в населенных пунктах Крыма. Это позволит обеспечить жителей малочисленных населённых пунктов (с численностью от 100 до 500 человек) услугами связи и мобильного доступа к интернету, и устранить цифровое неравенство между жителями городов и сельской местности. В настоящее время оператором, совместно с министерством, определен перечень из 12 населенных пунктов в которых планируется проведение данных мероприятий,- отметил министр.

Список из 12-ти поселков, где планируется устранить пробелы с мобильной связью, по словам Трегуба, направлен на согласование и утверждение в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Кроме того, по информации Мининформа, до конца 2023 года в Крыму планируют построить 61 антенно-мачтовое сооружение, которое позволит операторам полностью покрыть регион мобильной связью.

Сейчас мобильной связью поколения 3G на полуострове обеспечены 98% населения.

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