Губернатор Севастополя отказался от строительства торгового центра возле штаба флота

Фото: Михаил Развожаев

В Севастополе решили отказаться от идеи строительства торгово-развлекательного центра с парковкой у здания штаба Черноморского флота в районе Екатерининского сквера.

Предполагалось, что концепция строительства и эксплуатации многоуровневого перехватывающего подземного паркинга, с элементами торгово-развлекательного центра будет реализована на улице Луначарского.

- С учетом общественной дискуссии, которая развернулась в городе после того, как этот проект был заявлен в рамках проекта особой экономической зоны, с учетом позиции Черноморского флота, с учетом позиции части депутатов Законодательного собрания мной принято решение об отказе от реализации этого проекта, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Договор аренды участка будет расторгнут, для инвесторов будут предложены другие площадки для реализации проекта в городе.

В дальнейшем территорию возле сквера все же намерены преобразовать, чтобы она стала частью комфортной городской среды - общественным пространством.

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