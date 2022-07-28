Погода на 28 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Ялте воздух прогреется до плюс 28 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду. Без осадков,- сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 30...32°.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +21…+30°, западный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Керчи +24…+27 °, северо-восточный ветер 4-11 м/с. Ясно.

В Феодосии +23 …+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +20…+30°, скорость северного ветра 3-6 м/с. Ясно.

В Армянске +22 …+29°, скорость западного ветра 2-9 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+24°.

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