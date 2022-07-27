В Джанкойском районе провели голубое топливо к еще одному селу

В Джанкойском районе газифицировали еще один населенный пункт Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Колоски Джанкойского района ввели в эксплуатацию сети газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики РК.

- В настоящее время заключаются договоры на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков жителей. Заключено 10 договоров, два домовладения готовы к вводу газового оборудования в эксплуатацию, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы Министерства топлива и энергетики РК.

Работы обошлись в 41 миллион рублей, выделенный из республиканского бюджета. Протяженность газопровода составила 6,9 километра. Строительство велось с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в поселке Комсомольское проведут водопровод за восемь миллионов рублей. Работы намерены завершить до начала декабря.

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