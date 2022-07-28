Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 6:59

В Крыму будут судить адвоката, которая «развела» коллегу на миллион рублей

Все полученные от пострадавшего средства мошенница возместила
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Перед судом предстанет адвокат Адвокатской палаты Республики Крым по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Перед судом предстанет адвокат Адвокатской палаты Республики Крым по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму адвоката, которая «развела» знакомого на миллион рублей, будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Напомним, в 2020 году к женщине за помощью обратился знакомый, рассказав, что в офисе его коллеги проходят обыски. Адвокат пообщела помочь, уладив все проблемы с правоохранителями, за что попросила 1,1 миллиона рублей. Помощи мужчина никакой не дождался, а обманщица потратила все деньги на себя.

- Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

Уточняется, что пока шло следствие, женщина возместила все средства, полученные ранее от пострадавшего. Дело передано в суд.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50