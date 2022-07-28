В Крыму будут судить адвоката, которая «развела» коллегу на миллион рублей

Перед судом предстанет адвокат Адвокатской палаты Республики Крым по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму адвоката, которая «развела» знакомого на миллион рублей, будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Напомним, в 2020 году к женщине за помощью обратился знакомый, рассказав, что в офисе его коллеги проходят обыски. Адвокат пообщела помочь, уладив все проблемы с правоохранителями, за что попросила 1,1 миллиона рублей. Помощи мужчина никакой не дождался, а обманщица потратила все деньги на себя.

- Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

Уточняется, что пока шло следствие, женщина возместила все средства, полученные ранее от пострадавшего. Дело передано в суд.

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