Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с великим событием в отечественной истории - Днем Крещения Руси. Как написал руководитель республики в своем Telegram-канале, выбор, сделанный князем Владимиром, навсегда определил направление развития русской цивилизации, и ее миссию в мире.

Крымский полуостров всегда был духовным центром русского мира, ведь, согласно «Повести временных лет» именно в Херсонесе крестился сам князь Владимир.

Такими местами, по словам Сергея Аксенова, являются и Москва с Киевом. Глава Крыма выразил уверенность, что Киев будет освобожден от торжествующего там сейчас национализма.

- Россия ведет борьбу не только против нацизма, но и за наследие святого Владимира, за ценности, которые дороги всем нормальным людям вне зависимости от национальности и религии. В этом наша сила и залог нашей победы, - подчеркнул Сергей Аксенов.