Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 8:20

В Ялте будут штрафовать на 1000 рублей за неоплаченную парковку с 1 августа

В городе начинает действовать автоматическая фиксация нарушений
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Средняя стоимость платной парковки в Ялте - 50 рублей в час

Средняя стоимость платной парковки в Ялте - 50 рублей в час

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ялте начнут штрафовать автомобилистов, которые не оплачивают парковку. Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет только о платных зонах паркинга.

Нововведение будет действовать с 1 августа.

- За неоплату парковки на платных муниципальных парковках предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, - отметили в пресс-службе администрации Ялты.

Ознакомиться со списком платных парковок автомобилисты могут на сайте парковочного пространства города. Стоит отметить, что в среднем стоимость парковки в Ялте составляет 50 рублей в час.