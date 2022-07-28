В Ялте будут штрафовать на 1000 рублей за неоплаченную парковку с 1 августа

Средняя стоимость платной парковки в Ялте - 50 рублей в час Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ялте начнут штрафовать автомобилистов, которые не оплачивают парковку. Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет только о платных зонах паркинга.

Нововведение будет действовать с 1 августа.

- За неоплату парковки на платных муниципальных парковках предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, - отметили в пресс-службе администрации Ялты.

Ознакомиться со списком платных парковок автомобилисты могут на сайте парковочного пространства города. Стоит отметить, что в среднем стоимость парковки в Ялте составляет 50 рублей в час.