Часть Симферополя осталась без воды 28 июля

Воды по некоторым адресам не будет до вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя 28 июля осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 а связи работами на сетях холодного водоснабжения краны будут сухими в микрорайоне Каменка.

До 15.00 из-за аварии на сетях холодного водоснабжения воды не будет на улице (и переулке) Туристов, переулке Крутой, на улицах Западная и Станционная.

Также до 13.00 из-за аварии будет ограничено водоснабжение по адресам: улицы Рубцова, Федотова, Буденного, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, до 17.00 в связи аварией на сетях холодного водоснабжения на улице Московская будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Московская, улица Садовая (частично), улица Репина (частично), улица Красная, улица Чонгарская (частично), улица Куйбышева (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Из-за еще одной аварии до 17.00 частично без воды осталась улица Козлова.

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