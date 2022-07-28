Скончался бывший глава Ялты Николай Дискин

Николай Дискин. Фото: Сергей Аксенов/vk

Из жизни ушел бывший глава Ялты Николай Дискин, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Николай Борисович был настоящим патриотом Крыма, порядочным и неравнодушным человеком. Он руководил Ялтой в трудные девяностые годы, много сделал для города. Работая в транспортной сфере республики, внес большой вклад в развитие этого важного направления.

- С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Николая Борисовича Дискина. Знал его лично. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Николая Борисовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Царствие небесное! - написал на своей странице «Вконтакте» Аксенов.

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