«Почта Крыма» выпустила в обращение марки, посвященные военной форме Красной армии и флота СССР

Для церемонии гашения марок изготовили специальный штемплель и конверты. Фото: ФГУП "Почта Крыма"

«Почта Крыма» выпустила в обращение почтовые марки, посвящённые военной форме Красной армии и флота СССР. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- На почтовых марках изображены военнослужащие в форме 1942 года: водитель и начальник автоколонны, командир батареи и артиллерист-наводчик, начальник военно-санитарного поезда и санитары, командир батальона связи и связистка,- говорится в сообщении ФГУП «Почта Крыма».

Марки посвящены военной форме бойцов Красной армии и флота СССР. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Спецгашение почтовых марок состоялось одновременно в четырех городах Крыма - Евпатории, Керчи, Севастополе и Феодосии. Дополнительно были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля для специального гашения.

В Керчи спецгашение марок провели в здании музея истории Керченско-Эльтингенского десанта. Перед началом акции участники возложили цветы к одной из братских могил десантников и почтили память павших в 1943 году советских воинов минутой молчания.

Именно с поселка Эльтиген началось освобождение Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны.

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