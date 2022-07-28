В условиях подъема заболеваемости повторная вакцинация рекомендуется раз в полгода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму есть достаточное количество вакцины «Спутник V».

- Мы настоятельно рекомендуем всем жителям и гостям полуострова пройти ревакцинацию. С учетом роста заболеваемости во многих странах мира, в том числе в России, это особенно важно, - сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Ранее сообщалось, что в Крым привезут 100 тысяч доз назальной вакцины от COVID-19. В условиях подъема заболеваемости повторная вакцинация рекомендуется раз в полгода. В то же время Минздрав вернул ограничения в связи с ростом суточного числа заболевших.

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