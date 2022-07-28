Среди женихов и невест в Крыму больше всего Александров и Анастасий

В Минюсте назвали часто встречающиеся имена молодоженов в Крыму Фото: Иван МАКЕЕВ

Чаще всего в Крыму вступают в брак Александры и Анастасии. Женихов и невест именно с такими именами на полуострове с начала лета было больше всех. Интересную статистику сообщило министерство юстиции Крыма.

- По-прежнему в записях актов о регистрации заключения брака в графе «супруг» чаще остальных встречалось имя Александр, а вот в графе «супруга» имя Анастасия. Второе место заняли имя Дмитрий и имя Екатерина, третье – Алексей, Мария, четвертое – Андрей, Анна. Пятерку имен, с которыми наиболее часто шли «под венец» мужчины и женщины замыкают имена Сергей и Дарья,- сообщили в Минюсте.

Также среди частых для женихов были имена - Никита, Иван, Максим, Михаил, Артем, Владимир, Руслан, для невест - Юлия, Ольга, Наталья, Светлана, Наталия, Ирина и Виктория.

В тоже время популярность имен для новобрачных, как выяснилось, напрямую связана с их возрастом. На сегодняшний день в брак в Крыму в среднем вступают мужчины и женщины в возрасте 28-36 лет, то есть те, кто рожден в конце 1980-х и середине 1990-х годов, когда в моде были именно такие имена для новорожденных.

При этом на июнь в Крыму выпало наибольшее количество свадеб с начала года – 1054.

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