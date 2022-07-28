Экоинициативу крымчан по сбору пластика от косметики реализуют в Тюмени

Пластик можно сдать в последнюю субботу каждого месяца

Тюмень стала уже восьмым городом в России, где будет реализована родившаяся в Крыму экологическая инициатива по сбору пластиковой упаковки от косметики для ее дальнейшей переработки.

Инициатором проекта выступил известный косметический бренд из Крыма. Компания «Крымская Роза» давно озаботилась вопросом осознанного потребления и начала с себя, организовав в своем регионе такой экопроект.

А с конца прошлого года он реализуется и за пределами Крыма - в Чебоксарах, Калининграде, Подмосковье, Ростове-на-Дону, где также есть фирменные магазины бренда. В эту субботу, 30 июля, к акции присоединится и Тюмень. Жители этих городов могут приносить накопившиеся пустые баночки от кремов и шампуней в магазины «Крымской Розы» и получать взамен свежую косметику бренда.

Экобоксы расположены по таким адресам: Симферополь (ТРК Meganom, ТЦ Южная Галерея, ТРК Centrum), Севастополь (ТЦ Sea Mall), Балашиха (ТЦ Эдельвейс), Краснознаменск (ТЦ Звездный), Калининград (ТЦ Z-Форт), Ростов-на-Дону (ТРК Горизонт), Чебоксары (ТРК Мадагаскар), Тюмень (ТРЦ Гудвин).

Как отмечает гендиректор «Крымской Розы» Иван Гладун, сегодня компания не в силах отказаться от пластика, однако способна уменьшить свой экологический след.

- В наших силах сделать заботу об окружающей среде естественной частью нашего образа жизни. Ведь от состояния планеты зависит будущее нас и наших детей. Начать можно с обычных вещей, например, с сортировки отходов и сдачи их на дальнейшую переработку, - говорит Иван Гладун. - В наших магазинах ежемесячно проходит акция по сбору пластиковой упаковки от косметики, а весь собранный материал мы сдаем на переработку, чтобы сделать новые полезные предметы городской инфраструктуры.

«Крымская Роза» принимает пластик от косметических средств с маркировкой 1 PETE, 2 HDPE, 4 LDPE и крышечки 5 PP. Акция проводится в фирменных магазинах бренда в последнюю субботу каждого месяца.