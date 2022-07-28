В Запорожской области при проведении референдума будут ориентироваться на крымский опыт

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В Запорожской области планируют провести референдум о вхождении в состав РФ, ориентируясь на опыт Крыма и Севастополя.

- В вопросах подготовки к проведению референдума и, в частности, формулировки вопроса, который будет на него вынесен, мы ориентируемся на федеральный конституционный закон РФ № 6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», - сообщил в комментарии ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Чиновник отметил, что именно этот федеральный закон обозначает основные условия и процедуру принятия в состав России, а также образования нового субъекта.

- Поэтому мы делаем все так, чтобы было унифицировано, - подчеркнул Владимир Рогов.

Как сообщалось ранее, референдум о вхождении Запорожской и Херсонской областей пройдет в начале осени. В начале лета пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что все решения по будущему Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей будут принимать сами местные жители этих регионов.