Погода на 29 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

Море у берегов Ялты прогрелось до плюс 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

-В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16...18°, днем 31...33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+30°, восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +23…+31°, юго-западный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Керчи +25…+30 °, северо-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +23 …+31°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +24…+28°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +22…+32°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Ясно.

В Армянске +24 …+32°, скорость восточного ветра 3-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+24°.

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