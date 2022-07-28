Двух крымчан оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Двух крымчан оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого за дискредитацию армии РФ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За дискредитацию армии РФ в Крыму оштрафовали двух молодых людей на 30 тысяч рублей каждого, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

- В ходе рассмотрения дел было установлено, что каждый из правонарушителей снял видеозапись прохождения военного эшелона с военной техникой вооруженных сил РФ и выложили эту запись в социальную сеть, где ведется постоянная дискредитация вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму. Призывы содержались в пяти комментариях к публикациям в соцсетях.

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