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Происшествия28 июля 2022 13:03

Двух крымчан оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Они выложили запись прохождения военного эшелона с военной техникой РФ в социальную сеть
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Двух крымчан оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого за дискредитацию армии РФ

Двух крымчан оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого за дискредитацию армии РФ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За дискредитацию армии РФ в Крыму оштрафовали двух молодых людей на 30 тысяч рублей каждого, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

- В ходе рассмотрения дел было установлено, что каждый из правонарушителей снял видеозапись прохождения военного эшелона с военной техникой вооруженных сил РФ и выложили эту запись в социальную сеть, где ведется постоянная дискредитация вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму. Призывы содержались в пяти комментариях к публикациям в соцсетях.

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