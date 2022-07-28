Где в Симферополе 29 июля отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

29 июля Симферополь частично останется без света. Из-за ремонтных работ в столице Республики Крым возникнут перебои с электричеством на 9 улицах и 1 проспекте.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23

- проспект Победы 290, 312, 215-243

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