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Экономика28 июля 2022 13:44

Судебные приставы взыщут с должников за вывоз мусора в Крыму 42 миллиона рублей

В Федеральную службу судебных приставов уже передано порядка 10 тысяч судебных приказов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
ГУП РК «Крымэкоресурсы» сегодня обслуживает 700 тысяч лицевых счетов

ГУП РК «Крымэкоресурсы» сегодня обслуживает 700 тысяч лицевых счетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У ГУП РК «Крымэкоресурсы» на сегодняшний день в обслуживании 700 тысяч лицевых счетов. Предприятие обслуживает фактически основные регионы полуострова, за исключением Ялты и Алушты.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на руководителя предприятия Жанну Дикую, в части взыскания дебиторской задолженности 87% ее объема сегодня составляют долги физических лиц.

- Мы сильно загрузили работой мировые суды. Но это приносит пользу. Судами уже передано в Федеральную службу судебных приставов порядка 10 тысяч судебных приказов на сумму 42 миллиона рублей, - уточняет она.

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