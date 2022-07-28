Судебные приставы взыщут с должников за вывоз мусора в Крыму 42 миллиона рублей

ГУП РК «Крымэкоресурсы» сегодня обслуживает 700 тысяч лицевых счетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У ГУП РК «Крымэкоресурсы» на сегодняшний день в обслуживании 700 тысяч лицевых счетов. Предприятие обслуживает фактически основные регионы полуострова, за исключением Ялты и Алушты.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на руководителя предприятия Жанну Дикую, в части взыскания дебиторской задолженности 87% ее объема сегодня составляют долги физических лиц.

- Мы сильно загрузили работой мировые суды. Но это приносит пользу. Судами уже передано в Федеральную службу судебных приставов порядка 10 тысяч судебных приказов на сумму 42 миллиона рублей, - уточняет она.

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