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Общество28 июля 2022 13:47

ПСБ в Севастополе открыл кредитную линию на 400 млн рублей для винодельческого хозяйства «Золотая Балка»

Винодельня планирует направить финансирование на пополнение оборотных средств
Источник:kp.ru
Фото: Светлана СМОЛЯННИКОВА

Фото: Светлана СМОЛЯННИКОВА

ПСБ и винодельческое хозяйство «Золотая Балка» подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк предоставляет агрофирме возобновляемую кредитную линию на 400 млн рублей сроком на 2 года. Винодельня планирует направить финансирование на пополнение оборотных средств.

- Активная поддержка российских производителей уже сейчас благоприятно влияет на импортозамещение и популяризацию отечественных брендов. ПСБ предоставляет предприятиям Севастополя широкий ассортимент кредитных и инвестиционных инструментов для развития и расширения бизнеса, а также льготные программы кредитования АПК. Комплексный подход и продуктивное сотрудничество банка и предпринимателей будут содействовать социально-экономическому развитию региона и повышению его инвестиционной привлекательности, – отметил управляющий дополнительным офисом «Севастопольский» ПСБ Арсен Тананян.

Сотрудничество ПСБ и винодельческого хозяйства «Золотая Балка» планируется продолжить также в рамках реализации правительственной программы льготного кредитования для предприятий АПК.