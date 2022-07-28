Из-за убийства знакомой на почве ревности крымчанка проведет пять лет в колонии

47-летняя крымчанка до смерти забила знакомую керамической кружкой на почве ревности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел в Севастополе в мае прошлого года. Женщины коротали время за бутылкой спиртного, когда между ними произошел конфликт. На почве ревности гостья схватила керамическую кружку и нанесла несколько ударов хозяйке квартиры по голове и телу.

- От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. Нахимовский районный суд Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении.

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