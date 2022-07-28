Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Улицам в Симферополе хотят присвоить имена участников спецоперации. Уже состоялась встреча с главой администрации города, в ходе которой была достигнута договоренность о создании рабочей группы.

- Сейчас в городе сдается много новых объектов. Параллельно с этим рабочая группа будет рассматривать имена героев спецоперации. Желательно, чтобы это были симферопольцы, - цитирует «Крым 24» председателя общественного совета крымской столицы Александра Юрьева.

Ранее КП-Крым писала, что в Запорожской области при проведении референдума будут ориентироваться на крымский опыт. Жители освобожденных территорий Украины сделают свой выбор в начале осени.

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