На въезде в Ялту оборудуют перехватывающие парковки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ялте хотят создать перехватывающие парковки, чтобы снизить транспортную нагрузку на город.

- Приступили к работе над масштабным проектом. Его первый этап - создание перехватывающих парковок со стороны Симферополя (у троллейбусного парка) и Севастополя (напротив ресторана «Боржоми»), - цитирует КИА главу администрации города Янину Павленко.

Второй этап - дообустройство парковок на территории всей Большой Ялты. Третий - внедрение экологически чистого транспорта.

Ранее сообщалось, что в Ялте будут штрафовать на 1000 рублей за неоплаченную парковку с 1 августа. В городе начинает действовать автоматическая фиксация нарушений.

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