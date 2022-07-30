Погода на 30 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море прогрелась до плюс 24 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19...21°, днем 30...32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +26…+30°, восточный ветер 4-13 м/с. Ясно.
В Евпатории +23…+33°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Ясно.
В Керчи +25…+28 °, северо-восточный ветер 8-11 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +24 …+31°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.
В Черноморском +24…+29°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Ясно.
В Джанкое +24…+32°, скорость северо-восточного ветра 4-7 м/с. Ясно.
В Армянске +24 …+30°, скорость восточного ветра 6-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +22 …+24°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50