«Зал встал»: музыканты группы «Ария» раскачали Симферополь

Музыканты группы "Ария" на концерте в Симферополе. Фото: aria_official/vk
Известные певцы и музыканты продолжают гастролировать в Крыму. На этот раз с концертами в Феодосии и Симферополе выступила рок-группа «Ария».
- Спасибо, Феодосия! Было жарко! Симферополь, раскачали, спасибо! – написали музыканты у себя на официальной странице в соцсети.
Как же без прогулки "арийцев" по Феодосии. Фото: aria_official/vk
В Феодосии «арийцы» выступили в концертном зал «Звёздный». И хотя танцплол там не предусмотрен, усидеть на своих местах фанаты не смогли.
- На последних двух песнях зал встал, усидеть уже было невозможно, - поделились эмоциями пользователи соцсетей.
Напомним, накануне в Феодосии выступил король поп-музыки Филипп Киркоров. Выступлению певца не помешали протесты православного сообщества и казаков, которые усмотрели в одном из его номеров на сцене действия «антихристианского характера».
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