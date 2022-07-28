«Зал встал»: музыканты группы «Ария» раскачали Симферополь

Музыканты группы "Ария" на концерте в Симферополе. Фото: aria_official/vk

Известные певцы и музыканты продолжают гастролировать в Крыму. На этот раз с концертами в Феодосии и Симферополе выступила рок-группа «Ария».

- Спасибо, Феодосия! Было жарко! Симферополь, раскачали, спасибо! – написали музыканты у себя на официальной странице в соцсети.

Как же без прогулки "арийцев" по Феодосии. Фото: aria_official/vk

В Феодосии «арийцы» выступили в концертном зал «Звёздный». И хотя танцплол там не предусмотрен, усидеть на своих местах фанаты не смогли.

- На последних двух песнях зал встал, усидеть уже было невозможно, - поделились эмоциями пользователи соцсетей.

Напомним, накануне в Феодосии выступил король поп-музыки Филипп Киркоров. Выступлению певца не помешали протесты православного сообщества и казаков, которые усмотрели в одном из его номеров на сцене действия «антихристианского характера».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50