Один микрорайон Симферополя остался без воды 29 июля

Воды во всем микрорайоне не будет до вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя 29 июля осталась без воды в связи с работами на водных сетях сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с работами на сетях холодного водоснабжения по адресу: город Симферополь, улица Сейдали Куртсеитова, дом 87 c 05.00 до 18.00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение в микрорайоне Каменка, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 29 июля отключат электричество. Энергетики Крыма ремонтируют оборудование.

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