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Общество29 июля 2022 5:47

Один микрорайон Симферополя остался без воды 29 июля

Проводятся технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды во всем микрорайоне не будет до вечера

Воды во всем микрорайоне не будет до вечера

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя 29 июля осталась без воды в связи с работами на водных сетях сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с работами на сетях холодного водоснабжения по адресу: город Симферополь, улица Сейдали Куртсеитова, дом 87 c 05.00 до 18.00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение в микрорайоне Каменка, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 29 июля отключат электричество. Энергетики Крыма ремонтируют оборудование.

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