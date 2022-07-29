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Экономика29 июля 2022 7:02

Крым получит еще 11 млн рублей на завершение проектов благоустройства

Средства выделят из федерального бюджета
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Крым получит средства из федерального бюджета на завершение благоустройства

Крым получит средства из федерального бюджета на завершение благоустройства

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крым дополнительно получит из федерального бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Республика Крым дополнительно получит более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства - победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что Севастополь получит один миллиард рублей из резервного фонда Президента РФ. Средства будут выделены на сбалансированность бюджета.

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