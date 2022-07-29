Крым получит еще 11 млн рублей на завершение проектов благоустройства

Крым получит средства из федерального бюджета на завершение благоустройства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крым дополнительно получит из федерального бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Республика Крым дополнительно получит более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства - победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что Севастополь получит один миллиард рублей из резервного фонда Президента РФ. Средства будут выделены на сбалансированность бюджета.

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