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Экономика29 июля 2022 8:11

Алушта, Керчь и Феодосия получат 1,35 млрд рублей на реконструкцию сетей водоснабжения

Такое решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Три города в Крыму получат более одного миллиарда рублей на реконструкцию водных сетей

Три города в Крыму получат более одного миллиарда рублей на реконструкцию водных сетей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство РФ одобрило выделение из Фонда национального благосостояния 1,35 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в Алуште, Керчи и Феодосии, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ <...> была одобрена заявка по проекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым (городской округ Алушта, городской округ Керчь, городской округ Феодосия)», - написал глава РК в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Крым дополнительно получит из федерального бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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