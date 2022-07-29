Многие улицы Симферополя сегодня остались без воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

Еще несколько десятков улиц Симферополя остались без воды 29 июля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 краны будут сухими по адресам: микрорайон Ак-Мечеть (улицы Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовая, Акъташ, Девлет- Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальная, Хвойная, а также прилегающие улицы и переулки.

До 20.00 (ориентировочно) без воды остались улицы Ефремова, Курчатова и переулки Ефремова, Подгорный, Телевизионный, Сквозной.

До 18.00 краны будут сухими на улицах Гоголя, Жуковского, Желябова, Горького, Калинина, Эскадронная, Дзюбанова, Спера, Дзюбанова, Павленко, Металлистов, Крейзера, Хацко, Казанская, Лексина, Аллейная, Металлистов, Индустриальная.

Кроме того, до 17.00 воды не будет в пгт. Молодежное (улица Крымская, улица Абрикосовая, улица Полевая, улица Грушевая, а также прилегающие улицы и переулки).

Ранее сообщалось, что один микрорайон Симферополя остался без воды 29 июля. Проводятся технические работы.

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